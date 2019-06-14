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пятница, 14 июня 2019 08:48

"У водителя + 53°C" - выяснили, какой транспорт в столице жаркий

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&quot;У водителя + 53°C&quot; - выяснили, какой транспорт в столице жаркий
Самый холодный транспорт - метро. Фото: РБК-Украина

Жара в общественном транспорте в Киеве дает настоящий эффект сауны на колесах.

В трамвае при входе столбик термометра сначала показывает +41°C, но затем поднимается еще на два градуса, говорится в сюжете ТСН.

Люди жалуются на подобные условия, и хотели бы кондиционер в транспорте, но при этом признают - хорошо хоть, что эти трамваи до сих пор ездят.

Сложнее всего - водителю. В кабине +53 °C. Единственный способ как-то спастись от жары - вода, а еще черешня.

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Пассажиры рассказывают, что от жары в маршрутке у людей случаются приступы.

В салоне есть новый терминал для оплаты и перевод названий остановок на английский, а вот кондиционера нет.

В троллейбусе зафиксировали +43°C. В маршрутке столбики термометров показали +44°C. Самым прохладным общественным транспортом оказалось метро - только +30°C.

В Киеве началось настоящее лето с 30-градусной жарой. Но у многих животных местного зоопарка есть спасение - бассейны. Небольшой видео, как охлаждается слоненок, выложил в Facebook заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

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14
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