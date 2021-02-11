У Кличко отреагировали на возвращение советского названия просп. Бандеры

Киевский суд вернул советские названия просп. Бандеры. Фото: КГГА

КГГА готовит апелляцию об отмене переименования просп. Степана Бандеры на Московский просп.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба.

В КГГА отметили, что просп. Степана Бандеры пока что сохраняет свое название. По состоянию на 11 февраля решение Окружного административного суда Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.

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Город также будет обжаловать переименования улиц и переулка, которым админсуд вернул прежние названия:

- ул. Баумана вместо ул. Януша Корчака;

- ул. Кутузова вместо ул. Генерала Алмазова;

- ул. Суворова вместо ул. Михаила Омеляновича-Павленко;

- пер. Кутузова вместо пер. Евгения Гуцало.

В четверг, 11 февраля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета о переименовании Московского просп. в просп. Степана Бандеры.