У Кличко отреагировали на возвращение советского названия просп. Бандеры

 
Ексклюзивы
1/5
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 288
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 387
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 270
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 387
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 576
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 756
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 396
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 558
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 2061
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1494
Фото
Все фото
3
6
9
3
15
В Киевсовете &quot;устал&quot; потолок - спасает ситуацию ведро
В Киевсовете "устал" потолок - спасает ситуацию ведро
Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области
Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области
На тысячу тонн возросло количество вывезенного снега из Киева за ночь
На тысячу тонн возросло количество вывезенного снега из Киева за ночь
Схрон оружия нашла полиция на базе титушок ОПЗЖ
Схрон оружия нашла полиция на базе титушок ОПЗЖ
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Каким увидел Киев в 1965-м венгерский фотограф - подборка фотографий
Видео
Все видео
Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
"Можно получить по горбу" - киевлянин оригинально решил проблему транспортного коллапса
"Можно получить по горбу" - киевлянин оригинально решил проблему транспортного коллапса
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Вооруженные воры вывезли мужчину в лес и ограбили
Вооруженные воры вывезли мужчину в лес и ограбили
Интервью
1/5
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 297
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 387
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 756
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 981
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1494
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 9
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 15:57

У Кличко отреагировали на возвращение советского названия просп. Бандеры

  Комментировать
У Кличко отреагировали на возвращение советского названия просп. Бандеры
Киевский суд вернул советские названия просп. Бандеры. Фото: КГГА

КГГА готовит апелляцию об отмене переименования просп. Степана Бандеры на Московский просп.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба.

В КГГА отметили, что просп. Степана Бандеры пока что сохраняет свое название. По состоянию на 11 февраля решение Окружного административного суда Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Справки о переименовании улиц Киева начали выдавать онлайн

Город также будет обжаловать переименования улиц и переулка, которым админсуд вернул прежние названия:

- ул. Баумана вместо ул. Януша Корчака;
- ул. Кутузова вместо ул. Генерала Алмазова;
- ул. Суворова вместо ул. Михаила Омеляновича-Павленко;
- пер. Кутузова вместо пер. Евгения Гуцало.

В четверг, 11 февраля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета о переименовании Московского просп. в просп. Степана Бандеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Кличко отреагировали на возвращение советского названия просп. Бандеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 80680
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 36468
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 34839
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 30789
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 15778
Новости Киева
Дороги Киева "красные" от пробок: где не проехать
Дороги Киева "красные" от пробок: где не проехать Просмотров: 63
В Киевсовете "устал" потолок - спасает ситуацию ведро
В Киевсовете "устал" потолок - спасает ситуацию ведро
3
 Просмотров: 171
В Киеве заработает дорожная камера с новой функцией - где установят
В Киеве заработает дорожная камера с новой функцией - где установят Просмотров: 171
Вечеринка в Киеве обернулась страшной трагедией
Вечеринка в Киеве обернулась страшной трагедией Просмотров: 720
В столичном метро умер пассажир
В столичном метро умер пассажир Просмотров: 315
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 6589
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть