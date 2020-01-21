У Кличко объявили дедлайн на обновление теплосети

В течение 2019 года в столице заменили 130 км наиболее аварийных трубопроводов. Фото: glavcom.ua

Столичные власти в следующие пять лет продолжат масштабные инвестиции в модернизацию теплосетей. Большинство из них проложены еще в советское время и не ремонтировались должным образом.

"Если бы в течение предыдущих десятилетий в инфраструктуру города инвестировалась хотя бы десятая часть необходимых средств, мы не имели бы такой критической ситуации и случаев, подобных тому, который произошел на улице Антоновича у Оcean Plaza", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире радио НВ.

Киев до сих пор не имел комплексной замены и модернизации тепловых сетей. Только в прошлом году, после того как городские власти не продлили соглашения с компанией "Киевэнерго" и вернули сети в управление города, коммуникации начали менять на новые. Так в 2019 году в столице заменили 130 км наиболее аварийных трубопроводов, что позволило уменьшить количество возможных аварий на 20%.

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"В этом году мы продолжим вкладывать средства в замену коммуникаций. На эти цели будут выделены средства городского бюджета, средства инвестиционной программы, заложенной в тарифе на горячую воду и отопление. Также уже со следующего года планируем начать работы в рамках международного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, привлекая 140 млн евро кредитных средств. Нам необходимо около пяти лет, чтобы преодолеть критическую аварийность и войти в более плановый и безопасный режим", - сказал Пантелеев.

На ремонт изношенных теплосетей Киева нужны десятки миллиардов гривен. Чтобы их найти, городской совет должен пересмотреть бюджет. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.