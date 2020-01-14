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вторник, 14 января 2020 16:22

Ремонт теплосети Киева будет стоить миллиарды гривен

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Ремонт теплосети Киева будет стоить миллиарды гривен
Алексей Кучеренко советует пострадавшим из-за аварии теплосети требовать компенсацию. Фото: kucherenko.info

На ремонт изношенных теплосетей Киева нужны десятки миллиардов гривен. Чтобы их найти, городской совет должен пересмотреть бюджет.

Об этом Gazeta.ua рассказал первый заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Время за которое, можно заменить изношенные трубы зависит только от наличия средств. А это требует огромных денег. Речь идет о десятках миллиардов. Они были бы, если бы городской совет правильно распоряжался бюджетом. Меньше надо тратить на благоустройство парков и больше на развитие сети города. Если власть этого не поймет, будет беда. Однако у нашего мэра другая психология. Ему выгоднее делать очередное шоу. А трубы – это рутинное дело, его никто не увидит, не оценит. Киев разрушается, они фонтаны строят. И такая ситуация не только в Киеве, а во всей Украине. Законодательство должно быть построено так, чтобы в первую очередь отдельно финансировалась техногенно опасная инфраструктура. Государство почему-то на этом не акцентирует внимания", – отметил Кучеренко.

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Также политик советует пострадавшим от аварии теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza требовать компенсацию.

"Обязательно обращайтесь в КГГА или Киевтеплоэнерго. Составляйте страховые или медицинские акты, считайте убытки и требуйте компенсацию. Это надо делать через суд. Городской администрации соскочить здесь не получится".

В результате прорыва теплосети в районе киевского ТРЦ Ocean Plaza и последовавшего потопа ожоги конечностей получили девять человек. На месте аварии трубы были не в критичном состоянии, в других местах ситуация "более аварийная".

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