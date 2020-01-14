В Киеве снова прорвало трубу с кипятком

Информации о пострадавших нет. Фото: Los Solomas

На столичной улице Нижнеключевая 14 января прорвало трубу с горячей водой.

Авария произошла возле нового жилого комплекса Campus, сообщает dtp.kiev.ua.

Двор комплекса и дорогу залило горячей водой.

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В пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго" сообщили об отключении теплоснабжения в районе, передает "УНН".

"На улице Нижнеключевая в районе Шулявки состоялся порыв теплосети. Воду уже откачали, ведутся ремонтные работы. На завершение ремонтных работ нужны сутки. Отопление у людей было временно отключено, после завершения работ оно будет восстановлено. Предварительно, ночью-утром все будет готово", - отметили в пресс служба.

Накануне возле станции метро Лыбидская прорвало магистральный трубопровод. Кипятком залило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Район накрыла паровая завеса. Из-за горячей воды пострадали 10 человек. 7 из них попали в больницу.