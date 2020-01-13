Потоп в ТРЦ Ocean Plaza: пострадали девять человек

Ocean Plaza залило кипятком. Фото: Facebook

В результате прорыва теплосети в районе киевском ТРЦ Ocean Plaza и последовавшего потопа ожоги конечностей получили девять человек.

"Пострадало 9 человек с ожогами...Проводится переподключение домов к другим проводам теплоснабжения. Количество домов без тепла уточняется. Без тепла ни один дом не останется. Асфальт и грунт на месте происшествия будут сняты для ликвидации повреждения. Объем работ зависит от того, какую длину трубы нужно менять", - представители "Киевтеплоэнерго" сообщили на брифинге

На месте аварии трубы были не в критичном состоянии, в других местах ситуация "более аварийная".

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и начала откачку. Движение транспорта частично ограничено.

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Напомним, из столичного ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали посетителей в связи с прорывом теплосети. Из-за потопа на станции метро "Лыбидская" от прорыва провалилась маршрутка. Внутри автобуса были люди - их выносили на руках.