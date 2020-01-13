Потоп в ТРЦ Ocean Plaza: пострадали девять человек

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 369
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 1305
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
6 Просмотров: 1998
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3780
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17001
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7497
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1494
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52209
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7731
Фото
Все фото
5
3
3
5
4
Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
Рассказали подробности о гибели женщины под Киевом
Рассказали подробности о гибели женщины под Киевом
Под Киевом погибла женщина
Под Киевом погибла женщина
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы
Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы
Видео
Все видео
В аэропорту "Борисполь" задержали буйного пассажира. Момент попал на видео
В аэропорту "Борисполь" задержали буйного пассажира. Момент попал на видео
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2376
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1962
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2853
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3834
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 765
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 23:41

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza: пострадали девять человек

  Комментировать
Потоп в ТРЦ Ocean Plaza: пострадали девять человек
Ocean Plaza залило кипятком. Фото: Facebook

В результате прорыва теплосети в районе киевском ТРЦ Ocean Plaza и последовавшего потопа ожоги конечностей получили девять человек.

"Пострадало 9 человек с ожогами...Проводится переподключение домов к другим проводам теплоснабжения. Количество домов без тепла уточняется. Без тепла ни один дом не останется. Асфальт и грунт на месте происшествия будут сняты для ликвидации повреждения. Объем работ зависит от того, какую длину трубы нужно менять", - представители "Киевтеплоэнерго" сообщили на брифинге

На месте аварии трубы были не в критичном состоянии, в других местах ситуация "более аварийная".

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу воды и начала откачку. Движение транспорта частично ограничено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микроавтобус с пассажирами попал в смертельную аварию

Напомним, из столичного ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали посетителей в связи с прорывом теплосети. Из-за потопа на станции метро "Лыбидская" от прорыва провалилась маршрутка. Внутри автобуса были люди - их выносили на руках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потоп в ТРЦ Ocean Plaza: пострадали девять человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 84016
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 32995
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 32580
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 16884
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
4
 Просмотров: 15282
Новости Киева
Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
5
 Просмотров: 720
На столичном мосту ограничат движение
На столичном мосту ограничат движение Просмотров: 117
Убийство Окуевой: когда подозреваемого привезут в суд
Убийство Окуевой: когда подозреваемого привезут в суд Просмотров: 261
Полиция назвала самые криминальные районы столицы
Полиция назвала самые криминальные районы столицы Просмотров: 684
Дело Окуевой: эксперты проверили десятки образцов ДНК
Дело Окуевой: эксперты проверили десятки образцов ДНК Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
6
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
Украинцы хотели сильной руки Лукашенко, но не Путина - Бекешкина о выборах
3
В Иране продолжаются массовые протесты
Голосов: 5803
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua