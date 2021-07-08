Тысячи предпринимателей вышли на протест против политики Кличко и Белоцерковца в отношении МАФов

Представителей бизнеса протестовали против новых правил для МАФов от Кличко и Белоцерковца

В центре Киева прошла многотысячная акция протеста предпринимателей против намерения мэра Киева Виталия Кличко и его советника Дмитрия Белоцерковца ввести новые правила размещения МАФов.

Утром несколько тысяч предпринимателей собрались перед зданием Киевского городского совета, где на очередном заседании сессии планировалось проголосовать два проекта решений, посвященных вопросам МАФов.

Протестующие вышли с плакатами: "Зеленский, защити нас от Кличко", "Кличко + Белоцерковец = МАФовая мафия", "Белоцерковец грабит наши семьи", "Трубицын, верим только тебе", "Малый бизнес против Мафии Кличко" и т.д. Участники акции скандировали "Кличко – геть!" и "Ганьба!".

Представителей бизнеса протестовали против новых правил для МАФов от Кличко и Белоцерковца

Под давлением протестующих проекты решений горсовета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве" и "Об утверждении зон размещения на территории города временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, объектов сезонной мелкорозничной торговой сети и других объектов торговли" были сняты с рассмотрения.

В то же время участники акции колонами двинулись к зданию Офиса президента, где продолжили протест, требуя от главы государства вмешаться в ситуацию с МАФами.

Представителей бизнеса протестовали против новых правил для МАФов от Кличко и Белоцерковца

Перед протестующими выступил депутат Киевсовета от партии "Слуга народа", председатель депутатского объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын. Он заявил, что отозвал свои подписи под проектами решений Киевсовета по размещению МАФов, против которых сегодня протестуют предприниматели, и призвал своих коллег сделать также. Эти слова Трубицына протестующие встретили аплодисментами.

Кроме того, Трубицын заявил, что выступает за диалог между властью и бизнесом и напомнил о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать альтернативный проект решения, который урегулирует вопрос размещения МАФов в Киеве. "Мы должны сделать все от нас возможное, чтобы удовлетворить интересы как власти, так и столичного бизнеса!"- заявил Трубицын.

Представителей бизнеса протестовали против новых правил для МАФов от Кличко и Белоцерковца

Напомним, 7 июля в Киеве была создана рабочая группа, в которую вошли представители столичного бизнеса и депутаты Киевсовета. По словам Владислава Трубицына, группа создана для того, чтобы бизнес и власть совместно разработали альтернативный проект решения, которым будут урегулированы вопросы размещения временных сооружений на территории Киева.