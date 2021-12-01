Тысячи людей вышли на Майдан

Фото: Лилия ДВОРЕЦКАЯ

Вечером 1 декабря на Майдан независимости в Киеве пришли тысячи человек на акцию протеста "Защити Украину – останови переворот".

Митинг начался в 19.00, передает корреспондент Gazeta.ua.

Митингующие выступают "против госпереворота" президента Владимира Зеленского, которого обвиняют в "узурпации власти".

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Ул. Крещатик был перекрыт от ул. Богдана Хмельницкого в Европейскую пл.

На подступах к Майдану дежурят многие полиции. Правоохранители работают в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности и порядка было привлечено более 3 тыс. патрульных и 1,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не нарушать закон, соблюдать публичный порядок, не поддаваться на провокации и соблюдать заявленный мирный формат проведения акций", - сообщила пресс-служба полиция Киева.

26 ноября на пресс-марафоне Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. СБУ расследует производство по факту организации отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.