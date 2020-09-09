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среда, 09 сентября 2020 19:19

Тысячи киевлян поддержали партию "Слуга народа" и подали идеи для улучшения жизни в столице

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Тысячи киевлян поддержали партию &quot;Слуга народа&quot; и подали идеи для улучшения жизни в столице

В Киеве жители только за два месяца лета подали несколько тысяч предложений по улучшению жизни в городе. Волонтеры едва успевали обрабатывать идеи, которые касались абсолютно всех районов Киева и десятков проблем.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской организации политической партии "Слуга народа". По словам представителей политсилы, каждый пятисотый житель столицы уже подал свои наработки в рамках проекта "Ходімо з нами в депутати".

Проект уже завершился, но все наработки по итогу лягут в основу совместной стратегии развития города на ближайшие годы. Ее главная цель — дать возможность киевлянам реализовать свои идеи и своими руками сделать столицу комфортной для жизни каждого.

Особое внимание уделяется идеям строительства объездной дороги вокруг Киева и муниципального жилья, медицины, образования, благоустройства и незаконного строительства. А жители Дарницкого района столицы, например, подали сразу несколько идей по реконструкции Бортнической станции аэрации.

"Вы знаете, я долго думала, как могу помочь своему городу. Особенно в контексте экологии и загрязнения Днепра. Обычно чиновники и депутаты Киевсовета не особо идут на контакт с инициативными жителями. Они отправляют их ко своим помощникам или попросту забывают перезвонить, у меня такое бывало часто. Но в этот раз все получилось иначе.

Я прочла в новостях, что в первых числах сентября начинает работу парламент, и поэтому решилась поделиться своей идеей со "Слугой народа". Там меня выслушали и приняли предложение по очистке реки. Надеюсь, моей идее дадут толчок, и после выборов мы сможем создать город, где хочется жить", — рассказала жительница Дарницы Елена Николаевна.

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