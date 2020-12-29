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вторник, 29 декабря 2020 13:54

Туман и сильный ветер: Киев скует непогода

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До конца суток 29 декабря, ночью и утром 30 декабря в столице будут порывы ветра 15-18 м/с и туман. Видимость составит 200-500 м. 1-й уровень опасности - желтый.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Автор: Reuters
  Водителей и пешеходов призвали быть осторожными
Водителей и пешеходов призвали быть осторожными

Водителям во время управления транспортом в тумане специалисты советуют:

- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.

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Советы специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Киеве в ближайшие 3 дня будет переменчивая. Прогнозируют небольшой дождь и слабый ветер.

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Дата
29
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