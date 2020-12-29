Туман и сильный ветер: Киев скует непогода

До конца суток 29 декабря, ночью и утром 30 декабря в столице будут порывы ветра 15-18 м/с и туман. Видимость составит 200-500 м. 1-й уровень опасности - желтый.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Водителям во время управления транспортом в тумане специалисты советуют:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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Советы специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Погода в Киеве в ближайшие 3 дня будет переменчивая. Прогнозируют небольшой дождь и слабый ветер.
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