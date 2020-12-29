Какая будет погода до конца декабря и в первые дни 2021 года

Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой. Фото: pixabay.com

30 декабря в большинстве областей Украины без существенных осадков. Туман и морось увлажнят воздух, только в западных областях местами ожидается дождь. В Карпатах мокрый снег.

Ветер удержится порывистый, южного и юго-восточного направлений, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха ближайшей ночью до +5°С, завтра днем +5...10°С, на юге до +12°С. В восточных областях ночью -1. ..3°С, днем около 0°С.

В Киеве в среду ожидается облачная влажная погода, но без существенных осадков. Ветер порывистый. Температура воздуха ночью +3...5°С, днем +5...7°С.

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Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой.

Осадки в первые ночь и день 2021 года не дойдут разве что до востока страны, Запорожья и Днепропетровщины. Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается +1...5°С, в восточной части около 0°С, днем 1 января +4...9°С, в Крыму до +12°с. На западе и востоке в течение дня 1 января будет прохладнее: +1...4°С.

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31 декабря в столице все еще облачно и небольшой дождь. Температура воздуха от +7,8...8,4°C. Слабая геомагнитная буря. Влажность воздуха в пределах 94-96%. Ветер южного и юго-восточного направлений 4-5 м/с.