Труп женщины нашли в столичном парке: что известно

Женщина могла покончить жизнь самоубийством. Фото: Муниципальная стража Киева

Женщина, тело которой нашли в столичном парке, могла покончить с собой.

Предварительно, следов насилия не обнаружили, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Личность женщины установлена. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по статье убийство, с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.

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Тело погибшей обнаружили сотрудники Муниципальной стражи 8 марта около 8:00 в парке Партизанской славы. На обнародованных фото видно, что рядом с телом лежат упаковки, вероятно, из-под медицинских препаратов.