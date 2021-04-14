Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать

Под Киевом спасатели не могли потушить пожар из-за водителей-наглецов. Фото: Vasуl Salyuk

В ЖК "Львовский", расположенном в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района сгорели несколько автомобилей.

Возгорание произошло в ночь на 14 апреля, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Говорят, что подожгли автомобиль BMW и от этого загорелись соседние авто. Один из пострадавших остался без автомобиля, который кормил всю семью", - говорится в сообщении.

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Кроме BMW сгорел новый автомобиль Haval и Chevrolet. Огонь повредил Ford Focus. Соседнюю Honda владелец авто успел отогнать.

По словам пострадавшего водителя Василия Салюка, пожарные не могли добраться до места происшествия из-за хаотичной парковки машин возле дома.

В Киеве на Позняках установили новые антипарковочные барьеры, напоминающие гигантские наперстки. Это место киевляне иронично назвали "Аллеей наперсточников".