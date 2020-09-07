Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"

Сегодня, 7 сентября, в очередной раз поступило сообщение о "минировании" столичной гимназии №32 на ул. Федорова, 2.
По словам возмущенных учителей, это уже 14-я эвакуация, сообщили "Надзвичайні новини".
Родители школьников жалуются, что из-за постоянной эвакуации дети получают только стресс вместо знаний.
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Столичная гимназия на ул. Федорова начала учебный год с сообщения о минировании. После звонка неизвестного на место приехали все необходимые службы.
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