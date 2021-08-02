Торчала только голова: спасатели достали кота из бетонной ловушки

В Киеве спасатели достали полосатого кота с ловушки. Четвероногий не мог самостоятельно выбраться из бетонного блока, в который скорее всего и залез.

Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: Irina Kusa

"История спасения в четырех фото. Видно, что хвостун ни о чем не жалеет. Спасибо спасателям за оперативность и блестящую операцию", - написала автор поста Ирина Куса.

Спасательная операция проходила в одном из столичных дворов. Специалисты Центра безопасности граждан благодаря специальным инструментам достали кота целым и невредимым.

Пользователи сети оставляют благодарные комментарии спасателям и удивляются, как животному удалось туда залезть.

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В Киеве на ул. Коновальца спасли кота от падения с 23-го этажа. Застрял четвероногий на подоконнике нежилой квартиры. Лезть за ним пришлось альпинистам.