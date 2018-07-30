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понедельник, 30 июля 2018 22:29

Тело вспыхнуло и упало вниз - в столице ребенка убило током на крыше вагона

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Тело вспыхнуло и упало вниз - в столице ребенка убило током на крыше вагона
10-летний мальчик погиб на крыше вагона. Фото: НВ

В Киеве возле станции метро "Берестейская" от удара током на железной дороге умер ребенок.

"Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков примерного возраста 10 лет, играли неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось", - передает телекнала "112 Украина".

На месте происшествия работают правоохранители и медики. Место огородили специальной полосой.

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Детали происшествия расследуются.

Во Львове на крыше поезда от поражения током погиб 18-летний мужчина. Смертельный инцидент произошел на железнодорожной станции "Сихов". Почему парень оказался на крыше - пока неизвестно.

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