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Тарифы на проезд. "Евросолидарность" требует расчетов и льгот для киевлян

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Тарифы на проезд. &quot;Евросолидарность&quot; требует расчетов и льгот для киевлян
Во фракции Европейская солидарность считают, что необходимо публично обнародовать расчеты тарифов на проезд. Фото: из открытых источников

Киевляне уже третьи сутки обсуждают повышение тарифов на проезд в столичном общественном транспорте. Депутат от "Европейской солидарности" в Киевсовете Вадим Сторожук подчеркивает - несмотря на то, что Киев собирает крупнейшие НДФЛ и акцизный налог, столичный бюджет получает наименьший процент начислений среди других городов, поскольку на Банковой решают, какие города получают больше доходов, а какие меньше.

Об этом сообщается на странице Европейской солидарности в Facebook.

"Эти средства киевлян забирает государство. Совсем недавно мы это прошли с тарифами на газ и отопление. Государство заключило меморандум с городами и пообещало финансовый ресурс для сдерживания тарифов и отопление на этот сезон. Этот меморандум касается всей Украины, но не Киева в частности. Столица вынуждена решать проблему, созданную государством, самостоятельно", – напоминает депутат.

"То же самое мы сейчас наблюдаем с тарифами на проезд. Государство не компенсирует проезд льготников само, и в то же время забирает средства у Киева. При этом Зе-власть живет в столице, пользуется всей инфраструктурой, преимуществами столицы. А киевляне платят за это своими налогами. Мы все скидываемся своими средствами, чтобы Зе-власть хорошей дорогой доехала на бронированном велосипеде к себе в офис на государственную дачу. А киевлян при этом хотят сравнить с гостями. Если государство не способно обеспечить людям европейские зарплаты, это не значит, что мы должны лишить их возможности передвигаться по городу", – отметил Сторожук.

Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" поддерживает предложение об отсрочке роста стоимости проезда. Но вместе с тем фракция считает, что вопрос с тарифами на проезд должен быть четко урегулирован. "Необходимо, чтобы все киевляне имели возможность получать скидку на проезд, а не приравнивались к гостям и посетителям столицы. В частности, перед тем, как вводить новые тарифы, необходимо обеспечить всех столичных жителей "Картой киевлянина", по которой будут предоставляться скидки", – рассказал Сторожук о предложениях "Европейской солидарности".

Во фракции также считают, что нужно более взвешенно подойти к вопросу формирования цены на студенческие проездные билеты. Ведь не может стоимость проездного билета для студентов быть выше средней вузовской стипендии.

Кроме того, необходимо публично обнародовать расчеты тарифов на проезд, чтобы каждый мог пересмотреть калькуляцию и понять, что билет с 10 до 20 гривен – это обоснованная цена, – сказал Сторожук. – Еще важно, какие качественные изменения в работе транспорта увидят именно пассажиры. Они платят деньги и хотят понимать, за что именно, хотят получать качественные услуги".

"Европейская солидарность" в Киевсовете предлагает также заслушать первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника о росте цен на проезд в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Киеве поднимется стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.

Из-за резкого удорожания проезда в Киеве Рада готовит аудит, а регулятор пугает судом.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заверил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

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