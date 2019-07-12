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пятница, 12 июля 2019 19:15

Таксисты зарабатывали на смерти женщины в метро
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В Киеве 12 июля таксисты в несколько раз увеличили стоимость поездки, пока не работали 5 станций метро на синей ветке.

Так, от станции метро Оболонь до центра поездка стоила около 340 грн. Когда метро заработало в обычном режиме, цена упала до 87 грн. Об этом пишет в Facebook пользователь Inter Ned.

С Оболонского проспекта до ул. Саперное поле в Печерском районе пассажирам предлагали прокатиться более чем за 700 грн.

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Однако, комментаторы пишут, что на ценообразование влияют не водители и не самые службы такси, а мобильные приложения. Они рассчитывают цену автоматически в зависимости от спроса.

"Когда в метро в столице соседнего с нами государства произошел теракт, чуть ли не самым большим поводом для недовольства общественности стали действия местных таксистов, которые на человеческой трагедии решили добавить к своим предложения лишний нолик. Сегодня в киевском метро на пути упала женщина... Я ничего не буду писать про киевских таксистов. Просто опубликую их прайс на конкретную поездку. Обычно - это 130 гривен", - написал автор поста.

Люди не могли попасть в метро из-за смерти женщины на станции Оболонь.
Фото: facebook.com/inter.ned
Люди не могли попасть в метро из-за смерти женщины на станции Оболонь.

Утром 12 июля на столичной станции метро Оболонь женщина упала под поезд.Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте.

Станции метро Тараса Шевченко, Почайна, Героев Днепра, Минская и Контрактовая площадь закрывали на вход и выход.

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Дата
12
июля

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