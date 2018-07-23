Сын получил письмо от отца через 80 лет

Автор: dreamstime.com Письмо отца-фронтовика пришло по адресу через 80 лет

Киевлянин 85-летний Борис Елевов получил письмо от отца почти через 80 лет.

Мужчина получил письмо с войны накануне. Это невероятно, но реально, пишет НТН.

Строки письма написаны в 1941 году. Когда началась война, Борису Григорьевичу было только семь.

"У нас было единственное письмо. Она хранилось у матери. Куда оно делось, не знаю. При переезде потеряла. А тут такой сюрприз", - говорит Борис Елевов.

Отец должен был прийти домой в 1942 году. Но в Харькове попал в лагерь пленных. Семье сообщили, что он пропал без вести. На самом деле в лагере он заболел туберкулезом. А через два года умер. Родственники пытались найти мужчину, но о нем не было никакой информации в архивах.

О письме стало известно, когда в Национальный музей истории Украины привезли пакеты с письмами из Австрии. Они хранились в техническом музее Вены. Их получили из оккупированного Каменец-Подольского.

Письма сохранили намеренно, чтобы после войны и победы Рейха исследовать настроения солдат во время боевых действий.

Таких писем тысячи, которые не дошли до своего адресата.

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