"Свободовец" Ильенко идет в мэры Киева

О своем намерении идти в мэры Киева, нардеп сказал в видеообращении. Фото: из официальной страницы в Facebook Андрея Ильенко

Екснардеп Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил о намерении баллотироваться на пост главы столицы.

Соответствующее заявление он обнародовал на странице в Facebook.



"Я буду баллотироваться на пост городского головы. Вместе мы поломаем их схемы и договорняки. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев - украинская столица", - сообщил Ильенко.





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Бывший народный депутат Борислав Береза будет баллотироваться в мэры Киева во время местных выборов. В обращении Береза отмечает, что принял окончательное решение идти в мэры Киева и вести в Киевсовет партию экоинициатив.