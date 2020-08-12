Экс-нардеп Береза снова идет в мэры Киева

Бывший народный депутат Борислав Береза будет баллотироваться в мэры Киева во время местных выборов.
Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.
В обращении Береза отмечает, что принял окончательное решение идти в мэры Киева и вести в Киевсовет партию экоинициатив.
"Да, я принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда "ЭкоПартии" - в Киевсовет. Я устал задавать себе одни и те же вопросы: Почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас вместо этого лишь незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки?" — объяснил Береза.
Партия, которая будет баллотироваться в Киевсовет, называется "ЭкоПартия".
"Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей "ЭкоПартии" в Киевсовет. В наших рядах — профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь. Вместе мы очистим город от мусора, а власть - от коррупции", - добавил кандидат в мэры.
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Накануне, 11 августа, шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".
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