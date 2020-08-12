Экс-нардеп Береза снова идет в мэры Киева

Бывший народный депутат Борислав Береза будет баллотироваться в мэры Киева во время местных выборов.

Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

В обращении Береза отмечает, что принял окончательное решение идти в мэры Киева и вести в Киевсовет партию экоинициатив.





Автор: С официальной страницы в Facebook Борислава Березы Бывший нардеп делает акцент на экологической идеологии собственной партии

Накануне, 11 августа, шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".