Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи

В киевском кинотеатре "Лейпциг" вор украл сушилки для рук и мыльницы. Фото: Relax

Неизвестный мужчина 9 октября похитил из туалета киевского кинотеатра "Лейпциг" сушилки для рук и мыльницы. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина вырвал из стены туалета сушилку вместе с проводами и положил в свой рюкзак. Он также похитил дозаторы с мыльниц.

"А вы любите кино? Кинотеатр "Лейпциг". 9 октября с проводами вырвали и украли сушилку, а не побрезговали и мыльницами ... Давайте сделаем знаменитым того, кому для счастья не хватало сушилки для рук и дозаторов для жидкого мыла", - пишут в комментарии к видео.

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