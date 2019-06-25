Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича

Постановление не вступит в силу до обжалования. Фото: УНИАН

Решение Киевского городского совета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича отменил Окружной административный суд Киева.

Суд частично удовлетворил исковые требования гражданки Елены Бережной и двух общественных организаций, о возвращении столичным проспектам советских названий Московский и Генерала Ватутина сообщил адвокат Дмитрий Биловчук, передает УНИАН.

Суд не объяснил, чем мотивировал свое решение. Биловчук обжалует решение в апелляционном административном суде, когда получит полный текст решения.

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Пока апелляционная инстанция рассмотрит и не примет решения по данному иску, решение Окружного административного суда Киева о возврате проспектам старых названий не вступит в силу.

Елена Бережная - председатель общественной организации "Институт правовой политики", мать погибшей в 2014 году депутата от Партии регионов Ирины Бережной. Она неоднократно принимала участие в пророссийских акциях.

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.