Суд по делу завода "Большевик": компания "Агромил Дистрибьюшин" признана законным владельцем зданий

Во вторник, 12 октября, Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность приобретения компанией "Агромил Дистрибьюшин" права собственности на спорное недвижимое имущество, расположенное на территории "Первого киевского машиностроительного завода" (ПКМЗ, экс-"Большевик") по адресу проспект Победы, 49/2.
Об этом в комментарии журналистам рассказал адвокат и представитель интересов ООО "Агромил Дистрибьюшин" в данном судебном споре Юрий Мосунов.
"По результатам этого заседания суд принял постановление, которой удовлетворена апелляционная жалоба ООО "Агромил Дистрибьюшин", отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска АО "ПКМЗ". Указанное постановление вступило в силу с момента его провозглашения, то есть с 12 октября. Этим постановлением фактически подтверждена законность приобретения ООО "Агромил Дистрибьюшин" права собственности на спорное недвижимое имущество. Одновременно факт принятия данного постановления по сути нивелирует предыдущие решения судов, принятые по этому вопросу", - сказал он.
Аукцион по продаже 100% акций АО "ПКМЗ" в рамках программы "Большая приватизация" запланирован на 27 октября (стартовая цена — 1,39 млрд грн). Однако наличие помещений, которые находятся в частной собственности третьих лиц и не входят в комплекс, подлежащий приватизации, являются очередной проблемой для инвестора. Ведь Фонд государственного имущества Украины, ответственный за подготовку объектов к приватизации, позиционирует его не как легендарное (хоть и в прошлом) оборонное производство, которое нужно сохранить и модернизировать, а как "36 га земли" в центре столицы для нового девелоперского проекта.
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В 2019 году пять зданий, хаотично расположенных на территории АО "ПКМЗ" общей площадью почти 5 тыс. кв. м, были проданы на публичных торгах частным компаниям. Такая ситуация разрывает однородность "пятна застройки" и порождает ряд проблем и обязанностей для будущего собственника "Большевика".
Дело № 910/14858/19 началось с иска ПКМЗ к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятию "Сетами" и ООО "Агромил Дистрибьюшин" о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного на проспекте Победы, 49/2).
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