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пятница, 08 октября 2021 19:46

Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия

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Рабочие завода &quot;Большевик&quot; вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода Большевик вышли на протест против уничтожения предприятия. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 8 октября, на территории бывшего легендарного оборонного завода "Большевик" в Киеве на улице Гарматной собрались работники предприятия, а также ветераны АТО и общественные активисты, к которым трудовой коллектив обратился за помощью в защите предприятия от уничтожения.

Об этом рассказал ветеран войны в Донбассе и председатель общественной организации "Извините, что живые" Даниил Турчин. Рабочие и активисты пытаются предотвратить растяжение завода на металлолом, ведь, по их словам, уже несколько месяцев подряд с территории предприятия грузовиками вывозят станки на металлолом. К тому же, работники просят государство и общественность вмешаться и помочь защитить свои права и обеспечить соблюдение социальных гарантий.

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Для того, чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей и общества, протестующие перекрыли улицу Гарматную.

В свою очередь, руководство завода навело на место событий несколько автобусов с Нацполициею и Нацгвардией. Впоследствии на своей странице в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко похвастался, что выставить роту правоохранителей против рабочих было его инициативой.

В ответ протестующие пригласили Председателя ФГИУ к открытой публичной дискуссии по соблюдению прав трудового коллектива в приватизационном кейсе "Большевика", которая состоится в "Укринформе" во вторник, 12 октября.

Аукцион по продаже 100% акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" в рамках "Большой приватизации" запланирован на 27 октября. Стартовая цена лота - 1,39 млн грн.

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08
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