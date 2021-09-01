Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду

Общежитие вуза в Киеве затопило. Фото: скриншот с видео

В Киеве затопило студенческое общежитие Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Соответствующее видео распространил "Большой Киев" в Telegram.

Общежитие находится на ул. Генерала Родимцева. На кадрах видно, как потоки воды летели из трещины в потолке.

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"К новому учебному году - готовы. Ничего такого, просто студенческое общежитие №10 НУБиП Украины", - говорится в описании видео.

Когда произошла "авария", не уточнили. Вероятной причиной подтоплений мог быть ливень, бушующий в столице двое суток.

Вечером 30 августа ливень затопил столичную станцию скоростного трамвая "Героев Севастополя". Пока одни киевляне ждали общественный транспорт, другие устроили "купания".