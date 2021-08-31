Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео

В Киеве люди купались на затопленной станции скоростного трамвая. Фото: скриншот с видео

В Киеве 30 августа ливень затопил станцию скоростного трамвая Героев Севастополя. Пока одни киевляне ждали общественный транспорт, другие устроили "купания".

Соответствующее видео распространил "Ху*вый Киев" в Instagram.

На кадрах видно, как двое молодых людей прыгают в "бассейн", образовавшийся на затопленных колеях станции.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК | Киев (@hueviy.kiev)

Вечером 30 августа Киев накрыл сильный ливень с грозой. Стихия превратила столичные дороги в реки. Поэтому задерживался общественный транспорт, а станция метро Героев Днепра работала с ограничениями. От удара молнии возник пожар в кафе на ул. Правды, 66.