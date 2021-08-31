Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Во время строительства постоянно выкапывали кости" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Во время строительства постоянно выкапывали кости" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 18
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 243
Политолог назвал министров, которых могут уволить осенью
Политолог назвал министров, которых могут уволить осенью
Просмотров: 423
Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам
Мораторий на отключение от коммунальных услуг сняли: что делать должникам
Просмотров: 450
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Просмотров: 135
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Правописание, мемы и брань - как помогают переходить с русского на украинский
Просмотров: 162
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 630
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
Просмотров: 720
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1026
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 972
Фото
Все фото
3
3
6
8
10
&quot;Нагрели руки&quot; на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА
"Нагрели руки" на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА
Ледяные &quot;яйца&quot;: в Киевской области выпал град аномальных размеров
Ледяные "яйца": в Киевской области выпал град аномальных размеров
Водители в отчаянии: под Киевом ураган оставил машины без номеров
Водители в отчаянии: под Киевом ураган оставил машины без номеров
Авто плывут, трамваи задерживаются, метро работает с ограничениями: Киев накрыл мощный ливень
Авто плывут, трамваи задерживаются, метро работает с ограничениями: Киев накрыл мощный ливень
Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды
Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды
Видео
Все видео
Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео
Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Интервью
1/5
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 243
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 783
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 963
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1035
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1638
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 711
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 19:15

Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео

  Комментировать
Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео
В Киеве люди купались на затопленной станции скоростного трамвая. Фото: скриншот с видео

В Киеве 30 августа ливень затопил станцию скоростного трамвая Героев Севастополя. Пока одни киевляне ждали общественный транспорт, другие устроили "купания".

Соответствующее видео распространил "Ху*вый Киев" в Instagram.

На кадрах видно, как двое молодых людей прыгают в "бассейн", образовавшийся на затопленных колеях станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ледяные "яйца": в Киевской области выпал град аномальных размеров

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ХК | Киев (@hueviy.kiev)

Вечером 30 августа Киев накрыл сильный ливень с грозой. Стихия превратила столичные дороги в реки. Поэтому задерживался общественный транспорт, а станция метро Героев Днепра работала с ограничениями. От удара молнии возник пожар в кафе на ул. Правды, 66.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

В Киеве начали обучение в новом институте

Самое читаемое
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 10845
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 9468
Какими увидели украинцев в отдаленных селах этнографы в 1960-х - подборка фото
Какими увидели украинцев в отдаленных селах этнографы в 1960-х - подборка фото
13
 Просмотров: 6912
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото &quot;апартаментов&quot; за $33 тыс.
В Киеве продают квартиру-малютку без окон: фото "апартаментов" за $33 тыс.
8
 Просмотров: 6489
Отец 6-летнего мальчика с оторванными губами и ухом сделал неожиданное заявление
Отец 6-летнего мальчика с оторванными губами и ухом сделал неожиданное заявление Просмотров: 3204
Новости Киева
"Нагрели руки" на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА
"Нагрели руки" на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА
3
 Просмотров: 108
Ледяные "яйца": в Киевской области выпал град аномальных размеров
Ледяные "яйца": в Киевской области выпал град аномальных размеров
3
 Просмотров: 495
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
 Просмотров: 990
В школы Киева родителей не будут пускать без Covid-сертификата
В школы Киева родителей не будут пускать без Covid-сертификата Просмотров: 135
Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где рассмотрят проект решения по охране культурного наследия столицы
Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где рассмотрят проект решения по охране культурного наследия столицы Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
1
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Голосов: 6924
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть