Стрельба в центре Киева: мужчина отказался надеть маску и достал пистолет

Сегодня, 27 ноября, на ул. Бассейной столицы задержали 44-летного "безмасочника". Он отказался надеть маску в аптеке и начал стрелять
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"Мужчина в нетрезвом состоянии зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание. Однако он отказался надеть маску и покинуть помещение. Начал нецензурно выражаться", - говорится в сообщении.
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Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который вывел правонарушителя на улицу. Он достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт.
"Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали мужчину. Изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу", - добавили в сообщении.
Никто не пострадал.
В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.
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