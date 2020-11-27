Стрельба в центре Киева: мужчина отказался надеть маску и достал пистолет. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Сегодня, 27 ноября, на ул. Бассейной столицы задержали 44-летного "безмасочника". Он отказался надеть маску в аптеке и начал стрелять

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Мужчина в нетрезвом состоянии зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание. Однако он отказался надеть маску и покинуть помещение. Начал нецензурно выражаться", - говорится в сообщении.

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Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который вывел правонарушителя на улицу. Он достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт.

"Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали мужчину. Изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу", - добавили в сообщении.

Никто не пострадал.

В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.