Столичным метро растянулись гигантски очереди

В Киеве гигантски очереди растянулись в метро. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 1 марта, пассажирский коллапс сняли на станции столичного метро Теремки. С 4 дверей для пассажиров были открыты в час пик только одни.

Соответствующее видео распространили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

На кадрах видно, что пассажиры не придерживаются социальной дистанции. Отдельные надели маски, опустив их ниже носа.

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Огромная очередь растянулась и на входе в вестибюль станции Академгородок, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Похоже, что столичные пробки распространяются не только на автодороги, но и на подземку", - говорится в описании видео.

Отметим, что подобная давка и очереди в столичной подземке не редкость. Так на станции Черниговская также образовался пассажирский коллапс. Киевляне не могли попасть в подземку и вынуждены были стоять на улице.