Столичный забор вошел в Книгу рекордов через самый длинный орнамент

В Дарницком районе Киева школьный забор на ул. Симферопольской, 10 превратили в самою длинною в Украине самчикивскую роспись.

Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Он составил 86 м, сообщила Дарницкая райгосадминистрация.

Фото: Дарницкая райгосадминистрация

Расписывать забор редким украинским орнаментом начали 12 сентября. Из-за большого количества желающих рисовать, забор украсили в сверхбыстрые сроки - за 10 дней.

К отделке присоединились общественность и неравнодушные жители микрорайона.

Самчикивской росписи художница, которая разрисовала забор, научилась 4 года назад. Для этого специально ездила на его родину - в Хмельницкую область. С тех пор в этом стиле разрисовала несколько подъездов и палаты в больнице "Охматдет", пишет "ТСН".

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