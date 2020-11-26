В Киеве создали самый высокий мурал в Европе

Наибольший мурал в Европе. Фото: Стройобзор

На одной из многоэтажек, недалеко от метро "Харьковская", создали самый высокий мурал в Европе.

Теперь стену 25-этажки украшает изображение матери с ребенком, сообщила команда авторов - художник из Хотина Владимир Пастушак и художница из Кривого Рога Юлия Мастерс.

Высота мурала составляет 78 метров, а общая площадь 1155 кв. м.

Роспись создали по заказу застройщика. Работа заняла 24 дня, на нее было потрачено 343 литра лака и краски.

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Раньше во Львова открыли огромный мурал, посвященный митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому.