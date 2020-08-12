Столичный фонтан попал в Национальный реестр рекордов Украины

Фонтан в парке Партизанской славы внесли в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий документ вручили мэру Киева Виталию Кличко.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстрой.

"Уникальность фонтана - в его конструкции: 5 арок высотой от 6 до 7,7 м создают водопад, а между струями воды, которые поднимаются снизу, можно пройтись. Для создания водного рисунка было установлено 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED - светильников, которые воспроизводят 167 миллионов оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим - нажимаете кнопку и запускается другой сценарий", - говорится в сообщении.





Фото: Киевзеленстрой

Красоту новых интерактивных фонтанов в парке Партизанской славы и Сырецком отсняли с помощью дрона. На видео можно увидеть, как дети радуются фонтанам с музыкальным сопровождением и световым шоу.