Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями

Национальный цирк Украины показал архивную программу выступлений. Фото: gylyajpole.city

Национальный цирк Украины показал архивную программу выступлений "От сердца к сердцу". Ее презентовали еще в первой половине 2013 года.

"Программа дарит детям и взрослым минуты радости. Она насыщена высококлассными номерами и аттракционами. Акробаты демонстрируют невероятные возможности, которыми обладает человеческое тело. Воздушные гимнасты захватывают своим задором и смелостью. Зрители побывают на пиратском корабле, где капитан-дрессировщик, а его помощники - обезьяны. Дух перехватывать от трюков эквилибристов из России, канатоходцев из Узбекистана и известной на весь мир гимнастки Анастасии Макеевой. Коллеги ее называют сорвиголовой, потому что все гимнастические выкрутасы под купол м девушка производит без страховки! А еще запомнятся шотландские пони. Своим мастерством рассмешат публику забавные репризы и шутки клоунов", - говорится в описи под записью выступления на Youtube-канале цирка.

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Также на канале можно посмотреть шоу-программы "Але-ап", "Экстрим на арене", передачи об артистах цирка и многое другое.

В Париже открыли старейшее в мире цирковое здание 11 декабря 1852 года. Построить на Елисейских полях стационарный цирк предложил Луи Деян. Представления показывали цирковые труппы из разных стран.