Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"

Протест предпринимателей под КГГА. Фото: PavlovskyNews

В среду, 14 апреля, под зданием КГГА в центре столицы началась акция предпринимателей "Требуем право на труд". ФОПы просят отменить продление карантина для базаров, ярмарок на свежем воздухе и торговых центров.

Об этом сообщили в Тelegram-канале PavlovskyNews.

По словам лидер движения "SaveФОП!" Сергея Доротича, мэр столицы Виталий Кличко живет понятиями "лихих 1990-х", которые его воспитали.

"Лохам - стойло. Так вы так и скажите, что мы по понятиям должны жить. Ваши действия законными назвать нельзя", - обратился Доротич к мэру.

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Строгий карантин в Киеве продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам. Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.