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понедельник, 12 апреля 2021 11:44

Полиция раскрыла масштабы нарушений карантина в Киеве
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В Киеве с 5 по 11 апреля правоохранители провели более 3 тыс. проверок на соблюдение карантина. За этот период составили более 1 тыс. админматериалов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

"Полицейские проверили 3565 объектов. В результате на юридических лиц составлено 160 административных протоколов. На физических лиц составлено 976 постановлений", - говорится в сообщении.

Правоохранители также проверяли наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходили в общественный транспорт, и соблюдения ими карантинных требований.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.

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