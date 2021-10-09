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суббота, 09 октября 2021 13:09

Столичная власть пожаловалась на операторов проката самокатов

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Столичная власть пожаловалась на операторов проката самокатов
Операторы проката самокатов нарушают ряд требований в Киеве. Фото: ukrnews

В Киеве операторы проката самокатов нарушают ряд пунктов Меморандума о сотрудничестве с городом.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, передает пресс-служба КГГА.

"На сегодня невыполненным остается требование о нанесении трафаретов на местах парковки самокатов. Также операторы нарушают условие введения полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и в парке Шевченко", - уточнил он.

Кроме того, некоторые операторы самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч, и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева. Усов уточнил, что наиболее ответственной с операторов оказалась компания "Scroll", а системными нарушителями - компании "BikeNow", "Bolt" и "Zelectra".

"Совместно с первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексеем Кулебой, который координирует структурные подразделения, ответственные за благоустройство города, мы выставили требование компаниям устранить эти нарушения. Крайний срок - 15 октября", - заявил Усов.

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По его словам, город настроено на диалог и взаимоуважение, но категорически против обмана.

"В случае невыполнения всех без исключения пунктов Меморандума в полной мере, мы оставляем за собой право реагировать соответственно", - подчеркнул Усов.

В Украине за ДТП начали наказывать водителей электросамокатов. За нарушение правил дорожного движения водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.

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