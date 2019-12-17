Столица стоит в пробках

Утром в столице движение сковали пробки. Фото: storage1b.censor.net

Утром на дорогах Киева затруднено движение.

Пробки сковали проспект Победы, улицу Академика Заболотного, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и улицу Семена Скляренко, об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Движение затруднено также на улице Михаила Максимовича, проспекте Валерия Лобановского, Чоколивском бульваре, улице Михаила Грушевского и улицы Богатырской.

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На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Николая Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей и проспект Генерала Ватутина.

Затруднено движение на Южном, Дарницком, Северном мосту, а также мосту Патона и Метро в направлении правого берега.

Вечером, 16 декабря, в столичном метрополитене в "час пик" произошел сбой системы оплаты проезда, из-за чего в подземке образовались огромные очереди. Пассажиры не могли оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета.