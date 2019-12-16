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понедельник, 16 декабря 2019 22:22

Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс

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  В столичном метрополитене из-за сбоя системы оплаты проезда образовалась давка. Фото: Ukrlib
В столичном метрополитене из-за сбоя системы оплаты проезда образовалась давка. Фото: Ukrlib

Вечером, 16 декабря, в столичном метрополитене в "час пик" произошел сбой системы оплаты проезда, из-за чего в подземке образовались огромные очереди.

Пассажиры не могли оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета, передает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так специальные желтые турникеты перестали слаженно работать. Некоторые из них вообще не считывали информацию из карт и мобильных устройств пассажиров. А некоторые снимали деньги за поездку, но продолжали блокировать вход в зону эскалаторов.

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В подземке образовались большие очереди и давка. Разъяренные пассажиры на станции метро "Площадь Льва Толстого" разбили турникеты и прорвались на платформу.

В 20:00 в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что специалисты устранили неисправность и уже перезапускают систему.


В Киеве до 6 лет заключения осудили мужчину, который ложно сообщал о минировании столичного метро. В июле 2018 нарушитель позвонил по спецлинии "102" и рассказал о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк".

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