Стоимость реконструкции Шулявского моста приближается к миллиарду

Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла почти на треть.
В октябре заключили дополнительное соглашение, согласно которому средства увеличили на 227,67 млн грн, пишут "Наші гроші".
Реконструкция моста из неполных 600 млн выросла 814,52 млн гривен.
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В ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" уже получило 88,52 млн с дополнительно выделенных 227,67 млн грн. При этом объем строительных работ по договору не изменился.
Как объясняет заказчик, реконструкция подорожала потому что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.
В общем ООО "Северо-украинский строительный альянс" по договору перечислили уже 671,96 млн грн.
Реконструкция Шулявского путепровода идет без отклонений от графика. Все работы должны завершить по плану, то есть до конца 2019 года.
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