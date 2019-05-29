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среда, 29 мая 2019 11:52

Стекло на "мосту Кличко" хотят сделать бронированным

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Стекло на &quot;мосту Кличко&quot; хотят сделать бронированным
Стекло на новом пешеходном мосту могут заменить бронированное. Фото: static2.gazeta.ua

Киевская городская администрация может установить бронированное стекло на новооткрытом пешеходному мосту.

Сделают это, если вандализм будет продолжаться, сообщает пресс-центр КГГА.

"Безопасность киевлян - самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - говорит заместитель мэра Киева Александр Спасибко.

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По приблизительным подсчетам, в праздничные дни на мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов одновременно находились до 15 тыс. человек. Основное закаленное стекло не повредилось от действий вандалов.

"1 квадратный метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленкой. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - говорит он.

На данный момент на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы. Само покрытие моста выполнено с гусасфальта. В течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к этой основе.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост. На следующий день 2 стеклянные участки на поверхности пола покрылись трещинами. Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что по мосту стреляли - на то указывали характерные повреждения.

Позже на мосту треснуло третье стеклянное окно, установленное в пол. Вечером 27 мая Виталий Кличко сообщил, что поврежденное стекло заменили.

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