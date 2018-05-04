Стало известно, какая популярная певица выступит на финале Лиги чемпионов

Британская поп-певица Дуа Липа споет во время открытия финала Лиги чемпионов.
УЕФА выпустил проморолик с певицей в главной роли.
Несмотря на то, что официально УЕФА планирует объявить звезду, которая споет перед матчем во вторник, 8 мая. Однако, из ролика стало понятно, что открывать финал будет Дуа Липа.
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22-летняя певица Дуа Липа родилась в Великобритании, но имеет албанские корни. В 2015 году она записала свой первый альбом и с тех пор успешно гастролирует по миру.
Самый известный ее клип на песню New Rules собрал более миллиарда просмотров на YouTube.
Финал Лиги чемпионов 2017-2018 состоится в Киеве 26 мая. Решающий матч главного клубного турнира Европы впервые состоится в Украине. В финале сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
Двумя днями ранее, 24 мая, на стадионе "Динамо" имени Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов.
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