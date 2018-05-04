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пятница, 04 мая 2018 12:16

Стало известно, какая популярная певица выступит на финале Лиги чемпионов

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Стало известно, какая популярная певица выступит на финале Лиги чемпионов
22-летняя певица Дуа Липа споет на финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая. Фото: Axar.Az22-летняя певица Дуа Липа заспинае на финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая / фото: Axar.Az

Британская поп-певица Дуа Липа споет во время открытия финала Лиги чемпионов.

УЕФА выпустил проморолик с певицей в главной роли.

Несмотря на то, что официально УЕФА планирует объявить звезду, которая споет перед матчем во вторник, 8 мая. Однако, из ролика стало понятно, что открывать финал будет Дуа Липа.

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22-летняя певица Дуа Липа родилась в Великобритании, но имеет албанские корни. В 2015 году она записала свой первый альбом и с тех пор успешно гастролирует по миру.

Самый известный ее клип на песню New Rules собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Финал Лиги чемпионов 2017-2018 состоится в Киеве 26 мая. Решающий матч главного клубного турнира Европы впервые состоится в Украине. В финале сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Двумя днями ранее, 24 мая, на стадионе "Динамо" имени Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов.

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