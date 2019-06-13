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четверг, 13 июня 2019 08:32

США поддержали украинскую акцию #KyivnotKiev: Россия паникует

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США поддержали украинскую акцию #KyivnotKiev: Россия паникует
США изменило официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Фото: slovoidilo.ua

В США переименовали в международной базе официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Окончательные изменения внесут 17 июня.

Решение приняли в ответ на обращение посла Украины в США Валерия Чалого. Оно было единогласным, сообщается на странице Посольства Украины в США на Facebook.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире. Международные организации ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отметили в посольстве.

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В России уже отреагировали на изменение названия Киева, назвав его украинизацией. Новость о решении США появилась в топах главных СМИ России, таких как "Газета.ру", "Лента.ру", РИА Новости и других.

В Палате представителей Конгресса США появился законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США вне НАТО.

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Дата
13
июня

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