Украине могут предоставить статус главного союзника США

В Конгрессе появился законопроект об усилении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Фото: Sprotyv

В Палате представителей Конгресса США появился законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США вне НАТО.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств" - об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Предоставление Украине соответствующего статуса еще в 2014 году добивался президент Петр Порошенко. Однако Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. Сейчас такой статус имеют по меньшей мере 15 стран.

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Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

"Высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США. Представленный законопроект считаем новым важным шагом, направленным на углубление украинского-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией" - отметили в дипведомством.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против Российской Федерации до возвращения всех оккупированных украинских территорий. Зеленский также заявил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.