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понедельник, 06 сентября 2021 12:19

Спящий водитель вылетел на встречную и врезался в авто полиции
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В Киевской области водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем полиции Daewoo Lanos.

ДТП произошло между деревнями Нижняя Дубечня и Новоселки, сообщили "Вартові.Еспресо".

Фото: "Еспресо"

Водитель Mercedes уснул за рулем, что и привило к столкновению. Оба автомобиля выбросило на обочину в лесополосу.

Пострадал ребенок из Mercedes. У девочки травма ноги с возможным переломом. Ее госпитализировали.

Двум патрульным полицейским оказывали медицинскую помощь на месте. У одного подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

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Возле села Стоянка Киевской области Kia Sorento врезался в отбойник, который пробил автомобиль. 27-летний водитель, вероятно, заснул за рулем.

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