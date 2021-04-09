Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник

Возле села Стоянка Киевской области Kia Sorento врезался в отбойник, который пробил автомобиль.

ДТП произошло в ночь на 9 апреля, сообщила патрульная полиция Киевщины.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

"По предварительной информации, 27-летний водитель, вероятно, заснул за рулем. В результате чего совершил наезд на металлический отбойник. 23-летний пассажир внедорожника получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители в который раз призвали не садиться за руль сонными. Это может обернуться катастрофой для всех участников дорожного движения.

Такое же автопроисшествие произошло в марте у столичного ТЦ "Атмосфера. Porsche Cayenne врезался в отбойник, который также пробил джип насквозь. Водитель чудом остался жив, травмировал только ногу.