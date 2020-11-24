Справки о переименовании улиц Киева начали выдавать онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 612
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1989
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 657
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1674
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6003
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
4
3
4
7
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Школа Киева напомнила кадры из фильма ужасов и заброшенное здание
Школа Киева напомнила кадры из фильма ужасов и заброшенное здание
В Киеве ресторан трижды нарушил карантин выходного дня
В Киеве ресторан трижды нарушил карантин выходного дня
Полицейские обвинили мужчину в угоне авто и требовали взятку
Полицейские обвинили мужчину в угоне авто и требовали взятку
Назвали лучшие туалетные комнаты года в Киеве
Назвали лучшие туалетные комнаты года в Киеве
Видео
Все видео
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1566
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 531
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 09:38

Справки о переименовании улиц Киева начали выдавать онлайн

  Комментировать
Справки о переименовании улиц Киева начали выдавать онлайн
Для этого необходимо иметь лишь доступ в интернет и электронную цифровую подпись. Фото: pixabay.com

В Киеве справку о наименовании или переименовании улиц можно получить онлайн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора департамента строительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

"Обычно справка о наименовании или переименовании улицы необходима для осуществления нотариальных действий с недвижимостью или внесения изменений в правоустанавливающие документы", - отметил Таций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего ветерана батальона "Донбасс"

По словам чиновника, получение справки занимает несколько дней. Для этого необходимо иметь лишь доступ в интернет и электронную цифровую подпись или Bank ID для авторизации на сайте.

"Гражданам необходимо зайти на сайт градостроительного кадастра и сначала ознакомиться с порядком оформления заявки во вкладке" Инструкции ". После этого выбрать раздел "Услуги "и нажать на нужную, далее - ввести соответствующие данные и отправить электронный запрос", - добавил Таций.

Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульв. Дружбы народов в Киеве на просп. Бориса Патона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Справки о переименовании улиц Киева начали выдавать онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 43894
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19260
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12537
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 10683
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 7434
Новости Киева
В Киеве сумчанин порезал прохожего
В Киеве сумчанин порезал прохожего Просмотров: 279
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
 Просмотров: 666
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
 Просмотров: 351
Шокирующая находка: в месте для пикника обнаружили мужскую руку
Шокирующая находка: в месте для пикника обнаружили мужскую руку Просмотров: 495
Из Киева к курорту в Карпатах запускают новый "Интерсити"
Из Киева к курорту в Карпатах запускают новый "Интерсити" Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
4
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
4
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Карантин выходного дня: предприниматели угрожают объявить голодовку
Голосов: 6352
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть