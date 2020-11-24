Справки о переименовании улиц Киева начали выдавать онлайн

Для этого необходимо иметь лишь доступ в интернет и электронную цифровую подпись. Фото: pixabay.com

В Киеве справку о наименовании или переименовании улиц можно получить онлайн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора департамента строительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

"Обычно справка о наименовании или переименовании улицы необходима для осуществления нотариальных действий с недвижимостью или внесения изменений в правоустанавливающие документы", - отметил Таций.

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По словам чиновника, получение справки занимает несколько дней. Для этого необходимо иметь лишь доступ в интернет и электронную цифровую подпись или Bank ID для авторизации на сайте.

"Гражданам необходимо зайти на сайт градостроительного кадастра и сначала ознакомиться с порядком оформления заявки во вкладке" Инструкции ". После этого выбрать раздел "Услуги "и нажать на нужную, далее - ввести соответствующие данные и отправить электронный запрос", - добавил Таций.

Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульв. Дружбы народов в Киеве на просп. Бориса Патона.