В Киеве может появиться проспект Бориса Патона

Решение об обращении приняли 7 сентября. Фото: nas.gov.ua

Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульв. Дружбы Народов в Киеве на просп. Бориса Патона.

Об этом сообщили на сайте НАН Украины.

"С целью увековечения в Киеве памяти академика Бориса Патона, приняли решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую администрацию с предложением переименовать бульвар", - говорится в сообщении.



Отмечается, что соответствующее решение поддержали члены президиума НАН на своем заседании, которое состоялось 7 сентября.

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Украинский ученый, президент НАН Украины, умер на 102-м году жизни. Коллеги Патона рассказали, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем. У Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы.