Специалисты ошеломили метеоитогами лета 2021

Лето в Киеве побило 14 температурных рекордов. Фото: УНИАН

В Киеве нынешнее лето стало одним из самых жарких и сухих за последние 140 лет.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

За три месяца зафиксировали 14 температурных рекордов, из которых 10 в июне.

"Средняя температура воздуха летом в Киеве составляла + 22,3ºС. Это на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года", - говорится в сообщении.

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Именно июль 2021-го оказался на втором месте самых теплых за последние 140 лет.

"Холодно было в начале календарного лета 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4°С. Жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до +35,5°С", - отметили специалисты.

Абсолютный рекорд не только в столице, но и в Украине до сих пор удерживает лето 2010 года.

В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.