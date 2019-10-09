Создали киевскую агломерацию

В столице появилась агломерация. Фото: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко и представители 19 общин, прилегающих к столице населенных пунктов, приняли решение о создании ассоциации "Киевская агломерация" и утвердили ее устав.

"Почти два года назад мы начали процесс создания ассоциации Киевская агломерация. За это время проведено немало консультаций с городскими головами, поселковыми и сельскими головами, советами территориальных общин Киевской области. Это города Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка и поселка городского типа - Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка, Коцюбинское и многие другие", - сказал Кличко, информирует пресс-служба КГГА.

Основным принципом создания такой ассоциации стали равноправные партнерские условия для каждого города и поселка, который входит в агломерацию.

"Сотрудничество столицы и окрестных городов ускорит развитие региона, его инфраструктуры, увеличит инвестиционную привлекательность большого Киева. Ведь мы взаимосвязаны и трудовыми ресурсами, инфраструктурой", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что ежедневно в Киев из окрестных городов и поселков приезжает на работу около полумиллиона человек.

"Именно Киевский регион является одним из крупнейших столичных европейских агломераций с совокупным населением свыше 4 миллионов человек", - добавил он.

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Городская агломерация — компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.