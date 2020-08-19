Сovid-19 в Киеве: стремительно возросло количество госпитализированных и инфицированных

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает стремительно расти. По состоянию на 19 августа, за сутки заразились 215 жителей столицы. 13 из них - дети. Это один из рекордных приростов за время коронаэпидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко Эпидемиологическая ситуация в столице за последние сутки значительно ухудшилась

"В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева", - отметил глава столицы.

Заболели:

- 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

- 92 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

- 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Инфицировались также 6 медиков.

Больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе - 35, в Подольском - 26, в Деснянском районе - 22 случая.

На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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Украина на 18-м месте в мире по количеству новых случаев Covid-19. 252 947 случаев заражения коронавируса зарегистрировали за минувшие сутки в 160 странах.